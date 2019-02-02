وزير الدفاع التركي يتفقد الوحدات على الحدود مع العراق

شرناق/ صرب أوزار/ الخليج 365

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، برفقة قائد القوات البرية أوميت دوندار، جولة في ولاية شرناق جنوبي شرقي البلاد، تفقّدا خلالها القوات المتمركزة على الحدود مع العراق.

وقال مراسل الخليج 365 إن أكار ودوندار وصلا مساء الجمعة إلى شرناق، وانتقلا إلى منطقة "سيلوبي" المتاخمة للحدود مع العراق، لتفقد العمل في الوحدات العسكرية.

وشارك أكار ودوندار في اجتماع بمقر قيادة العمليات، بحضور قادة الوحدات التركية في المنطقة، حيث تلقى منهم معلومات حول التطورات وسير العمليات.

كما التقى أكار ودوندار القوات التركية الخاصة المتمركزة على الحدود.

وفي تصريحات صحفية خلال الجولة، قال أكار إن تركيا ستواصل حربها ضد الإهابيين وداعميهم من أجل حماية سيادتها واستقلالها ومصالحها.

وأكّد أن تركيا لن تسمح على الإطلاق بفرض أمر واقع في المنطقة، وأنها تتخذ التدابير اللازمة ومتأهبة في هذا الصدد.

وتابع: "لا خلاص للإرهابيين وداعميهم لأن كفاحنا ضدهم سيتواصل".

وشدّد أكار على أن تركيا تواصل وجودها على الأرض من حيث العمليات وعلى الطاولة من حيث الدبلوماسية.



وأوضح أن الإجراءات متواصلة ضد الأهداف الإرهابية في منطقة "منبج" وشرق الفرات شمالي سوريا.

كما أشار أكار إلى استمرار المباحثات مع روسيا والولايات المتحدة بشأن التطورات في المنطقة.

وأكّد على احترام تركيا لوحدة أراضي جيرانها، لا سيما سوريا والعراق.