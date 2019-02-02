البنوك: فتح الحساب المصرفي يضمن 6 مزايا للعملاء

صحيفة الخليج الالكترونية

عدَّدت لجنة الاعلام والتوعية المصرفية باتحاد البنوك السعودية، ستة مزايا لفتح حساب مصرفي، كونه وسيلة تعيين الأفراد على إدارة شؤونهم المالية.

وأضافت لجنة التوعية المصرفية عبر موقعها الإلكتروني، أن فتح الحساب المصرفي يوفر الشعور بالأمان، وذلك بالتقليل من احتمالية ضياع الأموال، فضلًا عن توفير الوقت والجهد باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المتاحة من خلال القنوات الإلكترونية للمصارف؛ لسداد قيمة الفواتير وتحويل الأموال.

وأضافت اللجنة، أن الحساب المصرفي يسهّل المعاملات المالية بإمكانية سداد أو تسلم مبالغ مستحقة من خلال دفتر الشيكات أو التحويلات المصرفية، وأيضا تسلم رواتب موظفي الشركات من خلال التحويلات المصرفية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخصومات والعروض بالحصول على برامج مكافآت وخصومات وسحوبات توفرها المصارف.

وجددت اللجنة التأكيد على شروط فتح حساب مصرفي، والتي تتطلب من المواطن؛ صورة من بطاقة الأحوال الشخصية أو بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة للقصر فقط أو جواز السفر السعودي، وبالنسبة للوافدين، يتطلب الأمر إثبات الهوية، وكذلك صورة جواز الوافد، أما إذا كانت بطاقة الإقامة ممغنطة فلا حاجة لصورة جواز السفر.

وتابعت لجنة التوعية المصرفية، أن المستندات العامة المطلوبة لفتح الحساب هي، بطاقة تحمل نموذج التوقيع الذي سيستعمله العميل في عملياته مع البنك، وبصمة إبهام للأمي والختم الشخصي، وطلب دفتر شيكات وبطاقة صراف آلي في حالة طلب العميل مع إقرار العميل بأنه غير ممنوع شرعيًّا من التعامل معه وأن المعلومات التي قدمها صحيحة، وإقراره بمسؤوليته تجاه الأموال المودعة في حسابه أو التي يودعها هو في حساب الغير.

وتلزم توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي بتوافر معلومات دقيقة عن العميل والقيام بتحديث البيانات كل عام على الأكثر، كما يقوم البنك بخصم الرسوم المتفق عليها فقط، بالإضافة إلى مبلغ العمولات والرسوم الموضحة في التعرفة البنكية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يتم فرض أية عمولات أو رسوم جديدة إلا بموافقة المؤسسة، وعلى البنك قبول وتنفيذ كل الطلبات لفتح الحسابات الجديدة خاصة بعد اتمام العميل كل الإجراءات المتعلقة والإيفاء بكل ما يلزم لفتح الحساب، ويستثنى من تلك الحالات التي تقرها مؤسسة النقد العربي السعودي، كما يُسمح للبنك بقفل حساب العميل إن لم يودع أي مبلغ في الحساب لمدة 90 يومًا.