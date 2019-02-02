الكشف عن مفاجأة بشأن سوق #الذهب في #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت مصادر أن 60% من سوق الذهب والمجوهرات تسيطر عليه العمالة الوافدة، وذلك رغم مرور عدة أعوام على صدور قرار توطين هذا القطاع.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرف كريم العنزي؛ إن المواطنين من أصحاب محال الذهب طبقوا التوطين 100%، إلا أن الاتفاقيات الخليجية تسمح لمواطني دول الخليج بالعمل بالتجارة داخل المملكة، وهؤلاء بدورهم يوظفون أقاربهم عن طريق التستر، وتغلق محالهم عند حضور المفتشين.

وأشار المواطن محمد باكرمان الذي يعمل في مجال بيع الذهب إلى أن بعض الأجانب يحصلون على جنسيات خليجية؛ للتحايل والعمل في مجال بيع الذهب في المملكة، داعياً الشباب السعودي إلى الإقبال على هذا القطاع المهم.وفقا لـ”لوطن”.