لأول مرة في تاريخها.. #قطر تفوز بـ #كأس_آسيا على حساب #اليابان

صحيفة الخليج الالكترونية

حقق منتخب قطر لقب كأس آسيا، بعد الفوز على نظيره الياباني، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، في لقاء اقيم اليوم مساء الجمعة، واحتضمه ملعب مدينة زايد الرياضية.

وتقدم المعز علي عبد الله بالهدف الأول لمنتخب قطر في الدقيقة 12، قبل أن يضيف عبد العزيز حاتم الهدف الثاني للعنابي القطري في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، عاد المنتخب الياباني للمباراة من بعيد وسجل هدف تضيق الفارق مع حلول الدقيقة 77 عن طريق تاكومي مينامينو.

المنتخب القطري شعر بالخطورة بعد هدف اليابان الأول، ليأمين النتيجة ويسجل هدفه الثالث في الدقيقة 83 عن طريق أكرم عفيف، والذي سجل هدفه من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز ، حقق منتخب قطر أول لقب له في بطولة كأس آسيا، بهدف وحيد سُجل في شباكه طوال مشوار البطولة.