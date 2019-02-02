«محمية حتا» ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، وبلدية دبي، عن اعتماد الأمانة العامة لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة «محمية حتا» كموقع معتمد في قائمتها للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية.

ويأتي الإعلان تزامناً مع اليوم العالمي للأراضي الرطبة، وفي ظل احتفال الإمارات بيوم البيئة الوطني، وتدخل محمية حتا التي تشرف عليها وتطورها بلدية دبي، قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية، كثالث محمية في دبي بعد محميتي جبل علي، ورأس الخور، وكتاسع محمية في هذه القائمة على مستوى الدولة.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: «إن الجهود التي تبذلها الإمارات في حماية البيئة بشكل عام، والمحافظة على الأراضي الرطبة وضمان استدامة تنوعها البيولوجي ومواردها الطبيعية، ساهمت بشكل في تسجيل المحميات الطبيعية على أراضي الدولة ضمن القوائم العالمية لهذا النوع من الأماكن المخصصة لحماية التنوع البيولوجي ليصل عدد المحميات المسجلة على اختلاف أنواعها إلى 43 محمية في الدولة».

وأضاف: «ساهمت جهود إمارة دبي في مجال الأراضي الرطبة، على وجه الخصوص، في اعتماد محمية حتا ضمن قائمة رامسار، كثالث محمية في الإمارة ضمن هذه القائمة الأهم عالمياً في هذا المجال».

وأكد حرص واستمرار الإمارات بمختلف جهاتها ومؤسساتها الحكومية، وبالتعاون مع القطاع الخاص، على حماية البيئة والعمل على تحقيق استدامة مواردها الطبيعية، بما ينسجم ويساهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «إن البلدية قد اكتمل عقدها الفريد في منظومة الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية، بوجود ثلاث محميات رطبة في إمارة دبي، وهي محمية رأس الخور للحياة الفطرية، أول موقع للأراضي الرطبة بالدولة في عام 2007، ومحمية جبل علي للأراضي الرطبة التي تم إعلانها خلال مؤتمر الدول الأطراف الثالث عشر لمعاهدة رامسار الذي أقيم في إمارة دبي في شهر أكتوبر/‏‏ تشرين الأول من عام 2018، ومحمية حتا الجبلية التي نفخر بإعلانها في مناسبة عالمية كهذه، وبوجود المواقع الثلاثة فإن إمارة دبي تزخر بأنماط فريدة للأراضي الرطبة بالرغم من المناخ الحار كبيئة أشجار القرم والسبخة والشعاب المرجانية، وصولاً إلى بيئة المياه العذبة النادرة على مستوى الدولة».