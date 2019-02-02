أمريكا تنسحب من معاهدة القوى النووية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيما يسود القلق أوساط العالم من تجدد سباق التسلح، نفذت الولايات المتحدة تهديدها، أمس، معلنة انسحابها رسمياً، من معاهدة القوى النووية المتوسطة الموقعة مع روسيا وأمهلتها 6 أشهر لتدمير صواريخها، قبل الخروج النهائي منها، في خطوة أيدها حلف شمال الأطلسي «الناتو»، متهماً موسكو بتهديد أمن القارة، بتطوير ونشر أنظمة صواريخ كروز «9 إم 729» المحظورة، فيما ندد الكرملين بالقرار الأمريكي، واتهم واشنطن بإفشال المعاهدة عبر «اختلاق الذرائع» لنقضها من زمن طويل.

وبحسب بيان صادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس: «تعلق الولايات المتحدة الأمريكية اليوم التزاماتها بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى وستبدأ عملية الانسحاب منها، وستدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، إلا إذا عادت روسيا للإذعان بتدمير ما ينتهك المعاهدة من صواريخ وقاذفات ومعدات ذات صلة».

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي بواشنطن: «يجب أن يكون الأمن أهم أولوياتنا والاتفاقات التي التزمنا بها ينبغي أن تخدم المصلحة الأمريكية، والدول يجب أن تحاسب إذا انتهكت القوانين»، مضيفاً «لسنوات انتهكت روسيا بنود نزع الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى»، وقال:«تحدثنا مع المسؤولين الروس على أعلى المستويات الحكومية أكثر من 30 مرة، لكن موسكو لا تزال تنفي خرقها للمعاهدة».

وقال بومبيو: «انتهاكات روسيا تضع حياة الملايين من الأمريكيين والأوروبيين في خطر، وتقلل فرص تقاربنا سياسياً، وعلينا أن نرد بطريقة ملائمة»، موضحاً أن تعليق العمل بالاتفاقية يبدأ اعتباراً من اليوم السبت.

وأمهلت واشنطن موسكو 6 أشهر، للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن معاهدة الصواريخ النووية التي يتراوح مداها بين 500- 5500 كم.

وأعرب حلف شمال الأطلسي«الناتو» في بيان، عن تأييد أعضائه للقرار الأمريكي الذي جاء «رداً على تهديدات كبيرة للأمن الأوروبي-الأطلسي ناجمة عن قيام روسيا سراً بتجربة وإنتاج ونشر أنظمة صواريخ كروز (9 إم 729) التي تطلق من الأرض».

وأكدت ألمانيا، التى سعت لإنقاذ المعاهدة عبر زيارات مكوكية بين موسكو وواشنطن، أن روسيا «أبطلت فعلياً» الاتفاقية. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: «المعاهدة خرقها الجانب الروسي والدعوات في الأيام الستين الماضين لمزيد من الشفافية والمعلومات، لم تتمخض عن أي شيء».

من جانبها، نددت روسيا بالقرار الأمريكي، معربة أمس عن أسفها، واتهمت واشنطن بعدم الإنصات أو التفاوض لتجنب مثل هذه النتيجة، مؤكدة في الوقت نفسه التزامها بالمعاهدة، ونفيها أي انتهاك لها. وصرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قائلاً: «عدم رغبة الأمريكيين للإنصات إلى أي ذرائع، وإجراء مفاوضات موضوعية معنا يبين أنها اتخذت قرار نقض المعاهدة منذ وقت طويل».

وأكد نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، التزام موسكو بالمعاهدة النووية، موضحاً «أنها ضرورية وتخدم مصالح أمننا وأمن أوروبا». (وكالات)