«العنابي» بطل كأس آسيا 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أحرز منتخب قطر لقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في النهائي على اليابان 3-1 أمس في المباراة النهائية للنسخة 17 التي أقيمت في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

ونجحت الإمارات في التنظيم وقدمت نسخة استثنائية سيتحدث عنها الجميع لفترة طويلة.

وفي النهائي سجل المعز علي (12) وعبدالعزيز حاتم (27) وأكرم عفيف (83 من ركلة جزاء) أهداف قطر، ولليابان تاكومي مينامينو (69)، ليرفع الأول رصيده إلى 9 أهداف محطماً الرقم القياسي في نسخة واحدة للإيراني علي دائي (1996).

واستعاد سانشيز تشكيلته الاعتيادية بعد انتهاء إيقاف بسام الراوي وعبدالعزيز حاتم، فلعب بتشكيلة 5-3-1-1، ومن الفرصة الأولى، مرر أكرم عفيف الكرة إلى المعز علي الذي هيأها لنفسه داخل المنطقة وأطلق أكروباتية خلفية جميلة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس شويتشي غوندا (12). وفي الوقت الذي حاولت اليابان استيعاب الصدمة الباكرة، تسلم لاعب الوسط عبدالعزيز حاتم الكرة من خارج المنطقة وأطلقها لولبية رائعة في أعلى الزاوية اليمنى لغوندا (27)، لتهتز شباك اليابان مرتين في شوط واحد في كأس آسيا للمرة الأولى منذ 1988.

وهذه المرة الثانية يسجل حاتم بهذه الطريقة بعد هدف الفوز ضد كوريا الجنوبية في ربع النهائي، فيما تابع عفيف هوايته ومرر عاشر كرة حاسمة في البطولة.

واخترق الثنائي يويا أوساكو وتاكومي مينامينو في عمق المنطقة، لينفرد الأخير ويهز الشباك القطرية للمرة الأولى في البطولة (69)، فاستعاد آمال فريقه واشتعل الجمهور الياباني الذي ملأ أكثر من نصف المدرجات.

وبعدما دفع سانشيز بكريم بوضياف بدلا من القائد الهيدوس لتعزيز وسطه الدفاعي (74)، أفلت القطريون من كماشة اليابان وحصلوا على ركنية ارتدت من يد القائد يوشيدا ليلجأ الحكم الأوزبكستاني رافشان ايرماتوف إلى تقنية المساعدة بالفيديو (فار) ويحتسب ركلة جزاء ترجمها أكرم عفيف، مسجلاً هدفه الأول في البطولة والثالث لفريقه في المباراة (83).

من جهته، أعرب الإسباني اليكس سانشيز مدرب منتخب قطر عن سعادته بفوز العنابي بكأس آسيا وهنأ لاعبيه باللقب وقال «اهنئ لاعبينا بالفوز باللقب التاريخي، فزنا امام افضل منتخب في القارة، وتوجنا جهودنا بالفوز، بدايتنا في المباراة كانت عادية واستطعنا التحكم في الكرة وسجلنا هدفين واستطعنا الصمود أمام ردة فعل الفريق الياباني، فريقنا اثبت قوته وكان اداؤنا جيدا في المباراة». وأضاف «دخلنا التاريخ بهذا الإنجاز بفضل العمل الجاد واللقب خطوة جيدة لمواصلة تطوير الفريق للمشاركة في كوبا أمريكا». مضيفاً «لقد خضنا مواجهات مختلفة في البطولة وفوزنا على اليابان اعطانا الثقة، كنا نعمل على كل مباراة على حدة وحققنا نتائج جيدة وضعتنا في النهائي وحققنا اللقب».

وأكد مدرب قطر أن المنتخب جاء للبطولة بطموحات واستعد جيداً بعدد من الوديات التي أثبتت تطور الفريق وقدرته على مواجهة افضل المنتخبات في آسيا والقدرة على التعامل مع كل السيناريوهات. وأوضح اليكس أنه غير مشغول الآن باستمراره مع العنابي حتى بطولة كأس العالم، وأن ذلك سيحدده لاحقاً.

عفيف «الحاسم»

نجح أكرم عفيف لاعب «العنابي» في تمرير كرتين حاسمتين للمعز علي، كما سجل هدفا من ركلة جزاء. ويعد أكرم عفيف أفضل لاعب في صفوف «العنابي» وسجل إنجازا كبيرا، بعدما صنع 10 أهداف لزملائه خلال المباريات السبع في البطولة، كما صنع قبل المباراة النهائية أمس 20 فرصة متقدماً بفارق كبير عن أي لاعب آخر.

36776 متفرجاً

شهد المباراة النهائية أمس حضورا جماهيريا كبيرا في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، حيث بلغ عدد المشجعين 36776 متفرجا. وقدم الجمهور الحاضر في المدرجات مشاهد من التشجيع الحماسي والمتواصل ما ساهم في إشعال حرارة اللقاء النهائي.

فشل في نيل الثنائية

كان مدرب منتخب اليابان هاجيمي مورياسو ضمن اللاعبين الذين ساهموا في فوز منتخب بلاده باللقب القاري الأول على أرضه عام 1992، وكان يأمل في أن يصبح أول من يحقق لقب البطولة كلاعب ومدرب، لكنه فشل في نيل ذلك أمس بعد الخسارة في اللقاء النهائي.

كذلك فإن مورياسو كان يحلم بإنجاز آخر، وهو أن يصبح أول مدرب ياباني يقود منتخب بلاده إلى الفوز بلقب كأس آسيا، حيث إن الألقاب السابقة جاءت عبر مدربين من هولندا وفرنسا والبرازيل وإيطاليا.

أول هزيمة

هذه أول مرة تخسر اليابان النهائي بعد تتويجها في 1992 و2000 و2004 و2011، فيما كانت أفضل نتيجة لقطر سابقاً بلوغها ربع النهائي في 2000 و2011.

وفي المواجهات المباشرة السابقة، فازت قطر 3-صفر في 1988، ثم تعادلا 1-1 في 2000 و2007، لكن اليابان قلبت تأخرها مرتين وفازت 3-2 في ربع نهائي 2011 قبل تتويجها.