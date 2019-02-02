«الانضباط» تُغرّم رئيس النصر بمليون ريال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي



قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر لمباراتين يمنع فيها من الحضور للملاعب، وتغريمه بمليون ريال تسدد خلال 15 يوماً، أو يستمر قرار الإيقاف لحين السداد. وبينت اللجنة أن قرارها جاء بعد أن كتب سويلم سبع تغريدات عبر حسابه، وصفتها بالمسيئة لاتحاد الكرة، ورئيسه، قصي الفواز. ومنحت اللجنة رئيس النصر حق الاستئناف على القرار، في حين رفضت طلب النصر برفع البطاقة الصفراء عن مهاجمه عبد الرزاق حمدالله، وقررت تغريم الأخير ب 20 ألف ريال، بسبب تحدثه عن حكم مباراة النصر وأحد الدورية.

وأطلقت اللجنة التي أعيد تشكيلها برئاسة أيمن الرفاعي، حزمة قرارات أخرى أبرزها رفض احتجاج نادي القادسية على قانونية مشاركة لاعب الفتح محمد الفهيد في مباراة الفريقين ضمن الجولة 17، على الرغم من حصول اللاعب على بطاقة حمراء في الجولة 16، ومنحت القادسية حق استئناف القرار.

وأحدثت عقوبة رئيس النصر الذي وصف في تغريداته اتحاد الكرة بالفاشل وطالب رئيسه الفواز بالاستقالة جدلاً بين القانونيين الذين تساءلوا عن المادة التي ارتكزت عليها اللجنة لترفع درجة تغريمه من 80 ألف ريال إلى مليون ريال، وينتظر أن يستأنف رئيس النصر القرار في وقت تشهد فيه العلاقة بين النادي العاصمي، واتحاد الكرة، توتراً كبيراً منذ قرر اتحاد الكرة نقل مباراة النصر، وأحد، إلى المجمعة، مستنداً على لجنة المسابقات التي نفت علمها، واستقال رئيسها السابق عادل البطي .وعلى صعيد آخر، يواجه النصر اليوم، مضيفه التعاون، في افتتاح الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ويسعى الأول إلى اللحاق بغريمه الهلال المتصدر بفارق 3 نقاط، في حال تمكن من الفوز، في حين سيلعب الهلال الاثنين، ضد الفتح، في أول ظهور للأزرق مع مدربه الجديد زوران ماميتش. ويسعى التعاون السادس، بدوره، إلى تعويض خسارته الماضية أمام الأهلي 3-4، مما يجعل اللقاء محط الأنظار لما يمتلكه الفريقان من عناصر.

وإلى جانب قمة النصر والتعاون، يلتقي الأهلي بالباطن في جدة، ويستقبل القادسية فريق الفيحاء في الخبر.