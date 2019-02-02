شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تتلقى ثلاث صفعات من فيسبوك وأوروبا وروسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت شركة «فيسبوك» أنها حذفت مئات الحسابات والمجموعات والصفحات المزيفة، قالت إنها مرتبطة بإيران، وأعلنت أنها وضعت بذلك حداً لحملة تلاعب جديدة واسعة تديرها طهران ضد عدد كبير من الدول بينها فرنسا، موضحة أنها الثانية خلال أشهر.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي في رسالة كتبها رئيس سياسة الأمن السيبراني بها، تانيل جليتشر، إن تلك الحسابات «تشارك في سلوك منسق زائف على فيسبوك وإنستجرام» واستهدفت أشخاصا حول العالم، ولكن بشكل مكثف في الشرق الأوسط وجنوب آسيا (أفغانستان وباكستان والهند) حتى إندونيسيا وماليزيا وجنوب إفريقيا.

وأضافت الشركة أن محتوى تلك الحسابات كان يتعلق بقضايا مثل القضية الفلسطينية والوضع في سوريا واليمن، تحت غطاء حسابات قدمت على أنها محلية. وفي بعض الحالات «إعادة توجيه محتوى الإعلام الحكومي الإيراني». وقالت الشركة إنها حذفت تلك الصفحات والمجموعات بناء على سلوكها.

وذكر جليتشر أن فيسبوك يعمل بشكل مستمر على اكتشاف ووقف هذا النوع من النشاط: «لأننا لا نريد أن يتم استخدام خدماتنا في التلاعب بالأشخاص». وقالت الشبكة الاجتماعية أنها ألغت 783 صفحة ومجموعة وحسابا تستنسخ موقف إيران الرسمي بشأن القضايا الحساسة.

(وكالات)

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