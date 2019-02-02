معهد الشارقة للتراث يحتفي بذكرى علي الشامسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: "الخليج"

إحياءً لذكرى وفاة الشاعر الإماراتي الكبير، علي بن رحمة الشامسي، نظم معهد الشارقة للتراث أمس الأول، أصبوحة شعرية بعنوان «شاعر الوجدان والشجن»، بمشاركة كل من نجله الشاعر سالم بن علي بن رحمة الشامسي، والشعراء: عبدالله بن ذيبان، وسالم بن معدن، وعلي الغنامي، ومحمد نور، ومحمد بن هلي.

وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس المعهد: «كان الشاعر علي الشامسي، راعياً وحاضناً للشباب، ومن أكبر المشجعين لهم، يساعدهم في تنمية مواهبهم، ويستمع باهتمام إلى تجاربهم، حيث أنشأ مجلساً للشعر في منزله أسماه «مجالس الربيع» تجتمع فيه الأجيال الشعرية، كما ظل مستمراً في عطائه ومشاركاته في برامج الشعر، وشارك أيضاً في إعداد وتقديم العديد من البرامج الإذاعية الشعبية التي تدور حول الشعر والتراث».

وأضاف المسلم: «من خلال هذه الأصبوحة الشعرية، ألقينا الضوء على سيرة وحياة الشاعر الراحل الكبير، علي بن رحمة الشامسي، حيث كانت المداخلات من الحضور ثرية جداً، أوضحت لنا الجانب الشعري، وبداياته ونبوغه في موهبة الشعر، وتأثيره من خلالها فيمن كانوا يستمعون إليه، وإلى أشعاره التراثية، كما تناولنا فيها دوره في تجديد الشعر الشعبي، وإسهاماته في تأسيس مجالس وبرامج الشعر، لكون الراحل من الذين لعبوا دوراً كبيراً في تطوير الشعر».

من ناحيته، قال سالم بن علي بن رحمة الشامسي: «شكلت هذه الأصبوحة محطة لتخليد ذكرى وفاة الشاعر علي بن رحمة الشامسي، الذي استطاع بمهارة وحس ابن الإمارات، أن يكون شاعراً لكل الفئات العمرية، وجاءت قصائده صادقة عفوية، قريبة منا إلى الحد الذي حملت معه همومنا وعبرت عن مشاعرنا، كما أنه اتسم طيلة حياته بأخلاقيات نبيلة عالية، وروح محبة للخير ومساعدة الجميع، وكان كريماً مضيافاً، يتمتع بسمعة جيدة قوامها الإخلاص والوفاء للناس وللشعر».