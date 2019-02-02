الجيش الليبي يخوض معارك لتطهير «غدوة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”، وكالات



يخوض الجيش الليبي معارك عنيفة في منطقة غدوة جنوبي مدينة سبها، لتطهيرها من فلول الإرهاب، في وقت أعلنت فيه غرفة العمليات التابعة للجيش، أمس، عن مقتل اربعة من الجنود، خلال مواجهات عنيفة دارت بين وحدات تابعة للجيش، وفلول الإرهابي إبراهيم الجضران، وعدد من الإرهابيين الفارين من مدينة بنغازي.

وقالت غرفة عمليات الكرامة في بيان، أمس، إن معارك عنيفة دارت بين قوات تابعة للجيش الليبي، ومجموعات من الإرهابيين في منطقة غدوة جنوبي سبها، أسفرت عن استشهاد الجنود الثلاثة، ومقتل عدد من الإرهابيين، فضلاً عن أسر عدد من المرتزقة الذين يحملون الجنسية التشادية، خلال المعارك الدائرة في منطقة غدوة، موضحة أنها ألحقت خسائر كبيرة بالإرهابيين.

واندلعت اشتباكات عنيفة، بين قوات الجيش الليبي والمرتزقة التشاديين في بلدة غدوة، عقب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش لتحرير المنطقة، والتمركز بها وتطهيرها من الإرهابيين، والانطلاق نحو الحدود الجنوبية للبلاد لتأمينها بشكل كامل. وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان، إن «طلائع الجيش دخلت منطقة غدوة لتطهيرها، وذلك ضمن عمليات تطهير الجنوب الليبي».

في غضون ذلك، يجري المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، محادثات في العاصمة المصرية القاهرة، مع مسؤولين في اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.