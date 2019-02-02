الشرطة السودانية تفرّق مواكب المشاركين في جمعة الوفاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع على مصلين بينما كانوا يغادرون مسجداً في مدينة أم درمان عقب صلاة الجمعة وهم يهتفون: «حرية حرية»، في احتجاج ضد الحكومة، ضمن احتجاجات «جمعة الوفاء للشهداء» التي دعا إليها تجمع المهنيين.

ودأب المحتجون على الخروج في تظاهرات عقب الصلاة في المسجد الذي يديره حزب الأمة المعارض في أم درمان، منذ أن أعلن زعيم الحزب رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي تأييده لحركة الاحتجاجات. وقال شاهد عيان: إن المحتجين «هتفوا كذلك بشعار حرية، سلام، عدالة» الذي يطلقه المحتجون منذ اندلاع التظاهرات في ديسمبر/كانون الأول ضد نظام الحكم المستمر منذ ثلاثة عقود.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين وكيانات سياسية معارضة أمس الجمعة، للخروج في تظاهرات جديدة باسم «الوفاء والمؤازرة» في كل أرجاء البلاد. وأكد التجمع في بيان استمرارية التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير طوال الأسبوع دون توقف، بحسب موقع أخبار السودان الإلكتروني.

وقالت التقارير: إن جهاز الأمن والمخابرات اعتقل أمس الجمعة، زهير عبدالرحمن بله، خطيب وإمام مسجد الشيخ حسن متولي بالخرطوم بحري. الذي انشق عن الحركة الإسلامية ووجه انتقادات حادة للأداء الحكومي. كما اعتقلت السلطات الأمنية الناشط المدني ناظم سراج، الذي كان يشرف على علاج جرحى ومصابي الاحتجاجات، والتنسيق مع المستشفيات والأطباء، وأفلح في علاج جميع الجرحى مجاناً، إضافة إلى تقديمه المعلومات الدقيقة لوسائل الإعلام حول أعداد القتلى والجرحى والمصابين.

على صعيد آخر، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) جيرمايا ماما بولو، إن تركيزه منصب حالياً على تنشيط الوساطة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في الإقليم لتسريع التوصل إلى اتفاق سلام. وكان مأمولاً أن يشهد يناير/كانون الثاني الماضي جولة مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركتَي العدل والمساواة وتحرير السودان - قيادة مناوي، لكن الحركات المسلحة اعتذرت عن عدم المشاركة في الجولة تضامناً مع الاحتجاجات التي تنتظم السودان للمطالبة بتنحي الرئيس البشير.

(وكالات)