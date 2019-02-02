شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله عمران.. حضور لا يغيب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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رائد برقاوي

في الذكرى السنوية الخامسة لرحيل عبدالله عمران، يتوقف القلم حائراً ليسأل صاحبه، من أين نبدأ الكتابة عن «أبو خالد»؟، فبعض البشر وبرغم مفارقتهم لنا بالجسد، فإن إرثهم يبقى شاهداً على أحلامهم الخلاّقة واللامحدودة، والأهم ذلك الدرس الذي يتركونه لنا ليُلهم من يأتي بعدهم ويتمثل سيرتهم ويرغب في مواصلة دربهم، درس العزيمة والإصرار والدأب على تحقيق هذه الأحلام. انتمى المرحوم عبدالله عمران إلى هذه الفئة من البشر، فئة تحضر بيننا بقوة برغم الغياب.

أنشأ المرحوم تريم عمران بصحبة رفيق دربه «أبو خالد»، صحيفة ”الخليج 365” .لم يكن الهدف آنذاك الصحافة وحسب، ولكن الإيمان ببعدين أساسيين، قضايا الوطن والأمة، والتنوير، كانت الصحافة وسيلة للإسهام بقدر ولو ضئيل في دعم البذرة التي غرسها زايد الخير ورعتها قيادتنا الرشيدة حتى أصبحت شجرة وارفة نحتمي جميعاً بأوراقها وظلالها ونستمتع بثمارها، ونفخر بأصلها الثابت وفروعها التي وصلت إلى عنان السماء. كانت الصحافة أيضاً أداة للتعبير عن وجدان العرب جميعاً من المحيط إلى الخليج، وتلعب في الوقت نفسه دوراً محورياً في الارتقاء بالذائقة الجمالية والنهوض بالوعي وتثقيف البسطاء.

كان «أبو خالد» مسكوناً بالوطن، فنجحت ”الخليج 365” في أن تعبر بقوة عن نبض بلادنا الحبيبة، وكان مهجوساً بقضايا العرب، فجاءت صفحات جريدتنا لترسم صورة صادقة عن قضايا الأمة، وكان معنياً بالتعليم وبالفكر وبالحوار الهادئ فباتت ”الخليج 365” نقطة نور لكل من يبحث عن المعرفة. واتسع الحلم وتعددت الإصدارات التي عكست كلها ذلك الطموح المحلق في فضاءات الكلمة ومفعولها السحري، فتمكنت ”الخليج 365” من كسب العقول عبر النبرة المتأنية والمحللة، واستطاعت غزو القلوب من خلال متابعة اهتمامات الناس البسيطة.

أصبحت «دار الخليج» في الصف الأول من الصحف العربية وفي مقدمة الصحف المحلية، تحول الحلم إلى مؤسسة، أو إلى فرع متين في شجرة وطننا الفتيّ العزيز، من هنا ذلك الفراغ الكبير الذي تركته يا أبا خالد، لقد كنت تعمل ليلاً ونهاراً لينجح الحلم ويكبر وتتسع آفاقه وتتعدد إنجازاته، كنت لنا معلماً وموجهاً ومرشداً وقدوة في المهنة وفي الحياة.

ومن هنا أيضاً حضورك برغم الغياب، لقد لامس حلمك وجداننا واستوعبناه، نحن نستمر في العمل في جريدة الخليج على قدم وساق، بعزيمة لا تلين تحت قيادة نجلك خالد عمران الذي تشرب رؤاك وآمن بضرورة مواصلة حلمك وورث عنك جيناتك في المثابرة والجلد ودماثة الخلق في التعامل مع الجميع.

نعمل جميعاً في ”الخليج 365” كفريق تحرير يدرك اتساع الحلم ويعرف حجم المسؤولية وجسامة التحديات المهنية والسياسية. نسعى إلى مواكبة التحدي الرقمي وسننجح في ذلك، سنواجه التحدي وسنتتجاوزه إلى أفق آخر، وسنواصل عملنا متسلحين بقيم المهنة، ومسترشدين بمبادئك حول أمانة الكلمة من أجل رفعة اسم الإمارات عالياً والوصول به إلى كل مكان.

مازلت حتى اليوم أتذكر عشقك للوطن عندما كنا عائدين معاً برفقة عبدالغفار حسين من القاهرة، وبعد أن حطت الطائرة على أرض الوطن وسمعنا أن دبي فازت بتنظيم إكسبو 2020، لمحت في عينيك وفي تعبيرات وجهك سعادة عصية على الوصف، لا يشعر بها إلا رجل معجون بعشق تراب الإمارات.

كم كنت ستكون فرحاً بصاروخ الإمارات الى الفضاء الذي بني بأيدي أبناء وطنك، وبمتحف اللوفر أبوظبي، وبحصول الشارقة على لقب العاصمة العالمية للكتاب، وبغيرها من إنجازات إماراتية على مدار الساعة في مختلف الحقول تحتاج إلى موسوعة متخصصة.

تعلمنا في ”الخليج 365” درسك الأبقى والأجمل يا أبا خالد في أن نكون المرآة الصادقة لحال وطننا العربي الأكبر الذي يمر بظروف دقيقة تتعدد فيها الملفات الشائكة والحساسة والتي لا تبدأ من ذلك الشقيق الجار الذي يغرد خارج السرب ولا تنتهي بأوطان عربية أخرى تعيش ظروفاً إنسانية مأساوية، مروراً بضرورة مواصلة غرسك من خلال قناعاتنا التي تتأكد يوماً تلو الآخر بدورنا الحيوي في التنوير حيث تهجم الآن جحافل التطرف التي تأكل الأخضر واليابس، ولا يمكننا مواجهتها إلا عبر مضمون يحترم عقل القارئ وينير بصيرته.

نسير على دربك يا أبا خالد في سعينا الدائم للوصول بجريدتنا إلى مدارات جديدة تستشرف المستقبل، لتظل ”الخليج 365” في المقدمة، ولتبقى دائماً نبضاً للوطن وضميراً للأمة.