منصور بن محمد يتقدم مسيرة احتفالات السنة الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، احتفالات السنة الصينية الجديدة «عيد الربيع الصيني»، والتي نظمتها القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، بالتعاون مع شركة «مراس»، وشرطة دبي، وذلك في «سيتي ووك».

وأعلن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بدء مراسم الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة، عبر تلوين عين الأسد الذهبية الذي يعبر عن السعادة والحيوية والفرح باللون الأحمر، ثم شاهد مجموعة من العروض الفولكلورية والموسيقية للفرق الفنية الصينية، إلى جانب عروض الأزياء الوطنية والفنون التقليدية.

وتقدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وتان لي القنصل العام بالإنابة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، مسيرة الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، بحضور عدد من التجار وكبار الشخصيات الصينية، وأكثر من 22 ألف صيني من العاملين بالمؤسسات الصينية والطلاب والمقيمين، وبمشاركة الدراجات النارية والهوائية من شرطة دبي.

وألقت تان لي كلمة رحبت من خلالها بمشاركة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أفراح الجمهورية الصينية وشعبها بالسنة الصينية الجديدة، مثمنة الرعاية والاهتمام اللذين يحظى بهما الزائر والمقيم من الجالية الصينية في الدولة، ومؤسساتها كافة، وأكدت عمق العلاقة الثنائية بين الدولتين الصديقتين، وما حققته من نتائج مثمرة للشعبين في المجالات كافة. وأشادت بقيادة الإمارات الرشيدة التي ترسخ مفهوم التسامح باحتضان الأطياف والثقافات العالمية كافة، وهنأت الجالية الصينية في الدولة بالسنة الصينية الجديدة.

وقال الشيخ ماجد المعلا رئيس مجلس إدارة «هلا بالصين»، في كلمة له خلال الحفل، إن مبادرة «هلا بالصين» المشتركة بين «مراس» و«دبي القابضة» فخورة باستضافة احتفالات رأس السنة الصينية الثانية في دبي والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من نسيجها الاجتماعي، إذ تسهم في تسليط الضوء على التنوع الغني الذي تتمتع به المدينة، وتعكس إيمان الإمارات بالاحترام المتبادل للثقافات والحضارات، خاصة في العام الحالي الذي يصادف عام التسامح في الدولة، وترحب الإمارات بالصين وشعبها وثقافتها العريقة، واحتفالات اليوم مثال حي على ذلك.(وام)