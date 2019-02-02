عروض ليزر على واجهة «برج خليفة».. وفعاليات في «وسط دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدأ «إعمار» بعد غد، الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة، مع باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، في مختلف أرجاء «وسط مدينة دبي» الذي يعتبر الوجهة المفضلة للزوار الصينيين في المدينة.

وستكون عروض الليزر وLED الخاصة على واجهة «برج خليفة»، من أبرز ملامح الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة، وتقام يومياً في الثامنة مساء حتى 6 فبراير الجاري.

واحتفاء بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين الإمارات والصين، تبدأ عروض LED على واجهة «برج خليفة» بصورة لطفل صيني يقوم بتزيين زهر الخوخ، وتعليق مصباح على شجرة، احتفالاً بالسنة الصينية الجديدة، وينضم إليه بعد ذلك طفل إماراتي، ويزور الطفل الصيني وعائلته منزل العائلة الإماراتية، مقدمين مغلفات حمراء، قبل أن تحتل رقصات الأسد الواجهة، ويتبع الطفلان الأسد في رحلة إلى «نافورة دبي»، و«برج خليفة».

وينتهي العرض بعبارة: «سنة صينية جديدة سعيدة» باللغات: الصينية والعربية والإنجليزية. وهنالك أيضاً العديد من الأنشطة الأخرى التي يجري تنظيمها في «وسط مدينة دبي»، مثل العروض الجوالة على امتداد «برج بلازا»، و«بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، إضافة إلى عروض مستوحاة من المناسبة في «نافورة دبي».

وينظم «دبي مول» فعاليات فن الصين حتى 10 من الشهر الجاري، لتسليط الضوء على أساليب التعبير الفني الصينية الأصيلة. أما قاعة منطقة الأزياء «فاشن أفنيو»، فتحتضن شجرة العطاء الصينية التي تحمل مغلفات تتضمن قسائم هدايا من المتاجر. ويتم إعداد مناطق مخصصة لألعاب ماهجونج والشطرنج الصيني، وعروض الموسيقى الصينية الحية، والعروض الترفيهية الجوالة التي تنثر البهجة في نفوس الزوار، الذين يحصلون على مغلفات حمراء، وربطات رأس احتفالية.

أما وجهات «إعمار» للترفيه فتقدم برامج احتفالية مميزة، ويستفيد الزوار الذين يسجلون دخولهم على حسابات Aliplay باستخدام شبكة الإنترنت (واي فاي) الخاصة ب«دبي مول»، وAlipay، من خصومات على أسعار الدخول إلى «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية»، و«كيدزانيا»، و«فيرتشوال رياليتي بارك»، و«حلبة دبي للتزلج».

وسيكون الزوار على موعد مع عروض أدائية مميزة في «دبي أكواريوم، وحديقة الحيوانات المائية»، ويؤدي الغطاسون رقصة الأسد التقليدية تحت الماء.

أما «حلبة دبي للتزلج»، فتشهد عروضاً حصرية لرقصات التنين على الجليد.