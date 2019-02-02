مفاجأة غير متوقعة بشأن المستشفيات السعودية

وأكدت إحصائية صادرة عن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" أن 25 % من إجمالي المستشفيات الحكومية غير معتمدة، حسب صحيفة الوطن السعودية. ويبلغ إجمالى المستشفيات المعتمدة في المملكة 211 مستشفى منها 116 حكومية. وتشمل المعايير التى تعتمد المستشفيات بناء عليها أن "يكون للمستشفى أسرة متوافرة وكوادر عاملة، وتصميم مبنى المستشفى، وتوافر مستلزمات العاملين الصحيين الشخصية الوقائية مثل القفازات والكمامات، والمعايير المتعلقة بالنشاطات والإجراءات (الإجرائية) وتعالج النشاطات السريرية والإدارية والتدخلات التي يضطلع بها داخل المستشفى لرعاية المرضى، وومعايير المخرجات وتنظر في تقييم فوائد التدخلات وعما إذا تم تحقيق الغرض المتوقع من النشاط. وتقدم هذه المعايير معلومات عن مدى تحقيق النتائج المتنبأ بها".

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