أفغانيات يتخوفن من السلام على حساب الحرية

وتضيف في المطعم الذي تديره في كابول وهو من الأماكن النادرة التي يمكن للشباب والشابات الجلوس معًا فيه - بحسب وكالة الأنباء الفرنسية: "إذا عادوا، سيتوجب على النساء التوقف عن ارتياد الأماكن العامة".
ولم تتردد لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معاقبة النساء اللواتي يخالفن مبادىء الشريعة علنا.
ولا تزال هذه الممارسات متواصلة في المناطق الواقعة خارج سيطرة السلطات أي ثلث البلاد بحسب تقديرات أميركية، وقالت: "هناك لا تذهب الفتيات إلى المدرسة ولا يمكن للنساء العمل سوى في القطاعات الحكومية".
بحسب الباحثة هيذر بار، فإنّ الأفغانيات على حق بتوخي الحذر لأنّهن حتى الآن مستبعدات من عملية التفاوض مع المتمردين.
وموقع النساء تحسن دون شك منذ 2001 في البلاد حيث أسندت لهن ثلاث حقائب وزارية وحظين بـ27,7% من مقاعد البرلمان.
وتفيد الأمم المتحدة بأنّ أكثر من 2,5 من ثمانية ملايين طفل يذهبون إلى المدرسة فتيات، وحصة النساء بين السكان العاملين ترتفع وبلغت 19% في 2016.
لكنّ رغم برامج المساعدات السخية للدول الغربية، كانت أفغانستان لا تزال مصنفة العام الماضي في المرتبة الأخيرة في ترتيب مؤشر جورجتاون للنساء، ومنظمة "سلام وأمان" لقياس وضع النساء ومدى حصولهن على استقلاليتهن.
وتعيش غالبية الأفغانيات المتعلمات في المدن، ويشكلن أقلية صغيرة جدًا في هذا البلد، حيث تقدر نسبة النساء المتعلمات بـ17% لتنخفض في الولايات النائية إلى أقل من 2%.
وتشعر النساء المقيمات في الأرياف بالقلق نفسه وهن ضحايا الفقر وانعدام الأمن ومستويات قياسية من الوفيات لدى الولادة، وحقوقهن محدودة نتيجة التقاليد المحافظة جدًا.
لكنّ البلاد تغيرت ولن تسمح الأفغانيات بحرمانهن من حقوقهن دون تحريك ساكن، كما قالت ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة لفرانس برس.
قالت فوزية كوفي رئيسة لجنة النساء وحقوق الإنسان في البرلمان: "المرأة الأفغانية باتت أقوى وأقل جهلًا وأكثر تعلمًا من أي وقت مضى ولن يقبل أحد بمن فيهم الرجال بعودة أفغانستان إلى 1998".
وأضافت أنها ترغب في السلام قبل كل شيء لكن ليس على حساب أوضاع النساء.
وتؤكد حساي إندار وهي امرأة أعمال في الأربعين من عمرها أنّها تبقى "متفائلة"، وتضيف: "لا أعتقد أنّ العالم سيتخلى عنا مرة أخرى.. سيكون ذلك معيبًا".
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