شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: وفاة 29 طفلاً خلال فرارهم من أخر منطقة يسيطر عليها داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن متحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، وفاة 29 طفلاً خلال الأسابيع الأخيرة بعد خروجهم من آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي شرقي سوريا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث أندريه ماهيسيتش قوله، من مقر المنظمة في جنيف، إن سوء التغذية وانخفاض حرارة الجسم هما السببان الرئيسيان لموت 29 طفلاً خلال الأسابيع الأخيرة شرقي سوريا.

وأضاف ماهيسيتش أن حوالي 10 آلاف شخص نزحوا من المنطقة القريبة من الحدود العراقية حتى وصلوا إلى مخيم الهول في "الحسكة"، موضحا أن الوكالة الأممية، بالتعاون مع الشركاء المهتمين بالشؤون الإنسانية، يسارعون لتلبية حاجات مدنيي المخيم.

ووصف مدنيون، حسبما قال المتحدث، فرارهم من مناطق النزاع بأنها "رحلة مرعبة إلى بر الأمان".

وقال ماهيسيتش: "يتم تقديم القليل من المساعدة أو لا يتم تقديمها من الأساس للفارين والذين تشكل النساء والأطفال غالبيتهم".