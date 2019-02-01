عباس يهنئ أمير قطر بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس آسيا

وقال الرئيس الفلسطيني في برقية التهنئة "يسرنا أن نتقدم إليكم باسمي شخصيا وباسم شعبنا الفلسطيني، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة فوز المنتخب القطري الشقيق ببطولة كأس أمم آسيا للعام 2019، راجين لكم ولشعبكم، بهذه المناسبة، المزيد من النجاحات والتقدم والرخاء"، كما نقلت وكالة "وفا".

اقرأ أيضا. أمير قطر: أبطال المنتخب حققوا أحلام ملايين العرب

وحقق منتخب قطر بطولة آسيا لأول مرة في تاريخه بعد فوزة على المنتخب الياباني بنتيجة 3-1، حيث أحرز أهداف المباراة لقطر المعز علي في الدقيقة 12، وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 26 وأكرم عفيف في الدقيقة 81 ، فيما أحرز هدف اليابان الوحيد مينامينو في الدقيقة 69.