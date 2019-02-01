10 سعوديات يحققن إنجازا عالميا في 189 دولة

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© AP Photo / FRANCOIS MORI
وأشار الوليد بن طلال، أن إنجازاته، التي حققها استمرت على مدى 39 عاما، وشملت 6 قارات، و189 دولة.
وأشار إلى أن تلك الإنجازات ساهم فيها 69 شريكا دوليا، وشملت 50 مشروعا قائما، وقدمت 10 جوائز وتكريمات.
ومن الإنجازات، التي أوردها الوليد بن طلال تنفيذ 1004 مشاريع منفذ، وأنه تم إنفاق 4 مليارات دولار في الأعمال الخيرية.
وتابع الأمير السعودي: "استفاد 976 مليون شخص بصورة مباشرة وغير مباشرة".
ونشر الملياردير السعودي فيديو يرصد فيه تفاصيل أهم المشاريع، التي شاركت فيها مؤسسة الوليد للإنسانية، في السعودية وحول العالم.
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