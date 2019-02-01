تركي آل الشيخ يحصل على لقب أفضل شاعر خليجي

واختارت الإذاعة المستشار في الديوان الملكي السعودي، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أفضل شاعر على مستوى الخليج في العام 2018.

وحصل آل الشيخ على جائزة أفضل شاعر في العالم العربي العام الماضي أيضا، في استفتاء مجلة "دير جيست" لعام 2018 متفوقا على الكثير من نجوم الشعر وفي قدمتهم المصري أيمن بهجت قمر.

يذكر أن آل الشيخ قدم ثنائيات ناجحة مؤخرًا مع عدد كبير من المطربين في مقدمتهم عمرو دياب في أغاني من كلماته أبرزها "برج الحوت" التي حققت صدىً واسعًا عند جمهور "الهضبة"، ثم أغنية "بحبك أنا" من ألحان عمر مصطفى.

كما حصل النجم المصري عمرو دياب على لقب أفضل ألبوم عربي، وأيضا الفنان كاظم السىاهر أفضل مطرب عربي.

كما حصلت الفنانة اللبنانية إليسا على لقب أفضل مطربة في الوطن العربي لعام 2018.