الجيش السوري يستهدف مجموعات إرهابية في ريف إدلب الجنوبي

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أفادت وكالة "سانا" بأن وحدات الجيش "نفذت ضربات مركزة على تحركات المجموعات الإرهابية ومحاور تسللها باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة في ريفي حماة وإدلب".
© Sputnik . Gregory Sysoyev
وأضافت أن وحدات الجيش المتمركزة بريف منطقة محردة الشمالي اشتبكت بالأسلحة الرشاشة مع مجموعات إرهابية تسللت من محيط قرية تل الصخر باتجاه النقاط العسكرية في المنطقة.
وعلى نفس المحور، قالت الوكالة إن "وحدة من الجيش نفذت صباح اليوم ضربات مدفعية مركزة على أوكار ومحاور تحرك المجموعات الإرهابية في محور قرية الأربعين رداً على اعتداءاتها برصاص القنص على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.
وكانت وحدات الجيش السوري العاملة في ريف حماة الشمالي قامت أمس الخميس بتوجيه ضربات مكثفة على تحركات ومحاور تسلل المجموعات الإرهابية باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة في خرق جديد لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" في محافظة إدلب. حتى أصبحت هذه الردود بمثابة دروس يومية يلقنها الجيش للجماعات الإرهابية.
وأفادت وكالة "سانا" بأن وحدات الجيش نفذت ضربات مدفعية على تحركات لمجموعات إرهابية تسللت من أطراف بلدة قلعة المضيق في ريف السقيلبية الشمالي باتجاه النقاط العسكرية.
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