دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كشف تقرير جديد أن شركة نينتندو العريقة تطور نسخة جديدة من جهاز الألعاب سويتش تأتي بحجم أصغر وسعر أرخص وذلك لاستهداف شريحة مختلفة من الزبائن التي لم يستطع سويتش الحالي الوصول إليها.

سيكون الجهاز الجديد أخف بالوزن وسهل حمله أينما كان مثل أي هاتف، لكن بنفس الوقت سينقصه بعض المزايا مثل قاعدة التثبيت وربما منفذ الأشرطة للتحول إلى الألعاب الرقمية حتى يصبح مجدياً تصنيعه للشركة مع سعره المخفض.

وبدأت نينتندو بالعمل مع عدة موردين للمكونات وشركات تطوير الألعاب على الجهاز الجديد الذي من المتوقع إطلاقه خلال أسابيع إلى أشهر قليلة.

كما تطور الشركة خدمة جديدة لمحبي ألعاب الشركة الكلاسيكية الذين يرغبون بدفع المزيد من المال للإشتراكات وغيرها ستطلقها في وقت لاحق من هذا العام.

وكان جهاز نينتندو قد حقق عائدات ومبيعات قوية للشركة عند إطلاقه بالرغم من سعره المرتفع نسبياً 300 دولار، لكن الآن بدأ بالوصول لذروته حيث خفضت الشركة توقعاتها من المبيعات السنوية من 20 إلى 17 مليون جهاز.

التدوينة نينتندو تطور نسخة أصغر وأرخص من سويتش ظهرت أولاً على عالم التقنية.