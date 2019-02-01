الرئيس الفلسطيني يهنئ أمير قطر بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس أمم آسيا

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365-

هنّأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بفوز منتخب بلاده ببطولة كأس أمم آسيا للعام 2019.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عباس "أرسل برقية تهنئة باسمه شخصيا، وباسم الشعب الفلسطيني، بمناسبة فوز المنتخب القطري ببطولة كأس أمم آسيا للعام 2019".

ومساء اليوم، احتفل العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بفوز منتخب قطر بالبطولة.

وخرج العشرات من الفلسطينيين، عقب انتهاء المباراة إلى الشوارع الرئيسية بمدينة غزة، احتفالا بفوز المنتخب القطري على نظيره الياباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت في دولة الإمارات، مساء اليوم.

ورفع المحتفلون أعلام قطر وفلسطين ولافتات كتب على بعضها: " أبشروا بالفوز يا فخر العرب"، "غزة مع قطر قلبا وقالبا"؛ كما أطلقوا ألعابا نارية في السماء.