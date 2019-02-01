فلسطينيون في غزة يحتفلون بفوز قطر ببطولة أمم آسيا

غزة/هداية الصعيدي/الخليج 365-
احتفل العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، بفوز منتخب قطر بلقب بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم، للمرة الأولى في التاريخ.
وخرج العشرات من الفلسطينيين، عقب انتهاء المباراة إلى الشوارع الرئيسية بمدينة غزة، احتفالا بفوز المنتخب القطري على نظيره الياباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت في دولة الإمارات، مساء اليوم.
ورفع المحتفلون أعلام قطر وفلسطين ولافتات كتب على بعضها:" أبشروا بالفوز يا فخر العرب"، "غزة مع قطر قلبا وقالبا"؛ كما أطلقوا ألعابا نارية في السماء.
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