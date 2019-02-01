شكرا لقرائتكم خبر عن «الناتو» يدعم الانسحاب الأمريكي من معاهدة القوى النووية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بيان إن أعضاء الحلف «يؤيدون تماماً» الإخطار الذي أصدرته الولايات المتحدة باعتزامها الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المتعلقة بالصواريخ النووية بسبب أفعال روسيا.

وأضاف البيان: «تتخذ الولايات المتحدة هذا الإجراء رداً على تهديدات كبيرة للأمن الأوروبي – الأطلسي ناجمة عن قيام روسيا سراً بتجربة وإنتاج ونشر أنظمة صواريخ كروز (9إم729) التي تطلق من الأرض».

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الجمعة)، إن بلاده ستعلق التزامها بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة مع روسيا غداً (السبت)، وستنسحب من المعاهدة التاريخية في غضون ستة أشهر إذا لم تتوقف موسكو عن انتهاكها.

وتنفي روسيا انتهاك المعاهدة الموقعة في عام 1987 للحد من التسلح التي تحظر على البلدين نشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى براً في أوروبا.