شكرا لقرائتكم جنبلاط: الطوق السياسي سيزداد وسنواجهه و"التقدمي" سيستمر ولو لوحده في الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 56 دقيقة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 19:42

بدا الحزب "التقدمي الاشتراكي" غير راض عما رافق الولادة الحكومية. فقد غرّد رئيسه النائب السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر"، قائلاً: "سيستمر الحزب الاشتراكي ولو لوحده كما يبدو في الدفاع عن الملك العام ويرفض هذه الخصخصة المتوحشة. ونعلم جيداً ان الطوق السياسي سيزداد وسنواجهه بكل هدوء آخذين في الاعتبار المعادلة الاقليمية. وإذا كنت بالامس قد استبعدت تشكيل الوزارة فمرده انني لم أعلم بخفايا باريس ٢. هفوة ودرس مرير".



ارسلان: الأنتينات... صدأت

ورد النائب طلال أرسلان عبر تويتر" قائلا: "يا حرام قد ما اشتغلت الأنتينات... حافت مع السنين وصدأت حتى وصلت إلى عدم التقاط التطورات بين أوقات الصبح والمساء. وكما يقول مشايخنا الأجلاء أوتاد الأرض وأطهارها النيّة سابقة العمل. من يضمر شراً سيلقى شراً ومن يضمر خيراً سيلقى خيرا".

اضاف "كفى مكابرة فلنتق الله ونتفرّغ للبحث في حقوق الطائفة الضائعة، وكيف يمكننا استعادتها وتعزيز دورها الذي فقدناه نتيجة هذه الأنتينات التي لا نعرف مكان صنعها، وكل ما نعرفه أن تقنيتها بدائية جدا".

وزاد: "وقل لمن شبهنا بالأمس بخناجر مطلوب كسرها... بأننا سيوف أصيلة والذي يحاول حتى التفكير بكسرنا ستنكسر رقبته".

الريّس: الخيانة ليست وجهة نظر

وباعنف من موقف جنبلاط جاء الرد من مفوّض الاعلام في "الاشتراكي" رامي الريّس عبر "تويتر" قائلاً: "الخيانة ليست وجهة نظر، شأنها شأن العمالة والاستزلام، أعمال لا يقوم بها سوى الوصوليين والجاحدين وصغار النفوس!"

أمثال وليد جنبلاط لا ينتظرون الشكر

أما موقع "الأنباء" التابع للحزب "التقدمي" فعلق قائلا: "كان يمكن للحكومة أن لا تبصر النور بالأمس، بعدما أمعن البعض بإجهاض نتائج الانتخابات وتفصيل كتل نيابية على قياس مصالحه ومعادلات لتشكيل الحكومة لا تشبه إلا عقد مطلقيها. إلا أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بادر من القصر الجمهوري بكامل إرادته إلى التسوية من أجل البلد وإنقاذ ما تبقى فيه من كيان وسيادة واستقرار".

واضاف: "إن بعض المتناسين يظنون أن التاريخ يشبههم ولا يسجل لرجال الدولة مواقفهم ومبادراتهم. فهؤلاء الرجال لا ينتظرون الشكر طبعاً ولا الإشادة، إنما يبادرون للتسوية لأنهم يدركون أن الأوطان تحتاج إلى تضحية أبنائها، فلا المقاعد تعنيهم، ولا الحقائب، حتى تلك التي نالت حصة الأسد من مؤتمر "سيدر" وسواه".

وتابع: "أمام العراضات التي بدأت تخرج إلى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لا بد من التذكير بأن جنبلاط هو أول من سهّل تشكيل الحكومة ومن بعده القوات اللبنانية، قبل أن يتم اختراع عقد جديدة تارة باسم اللقاء التشاوري وتارة باسم الثلث المعطل وتارة باسم البيئة الملغومة بالبلايين. وأما أسوأ ما في المشهد اللبناني، أن هؤلاء المعطلين أنفسهم خرجوا بانتصار الفاتحين وبأنهم أصحاب الفضل على اللبنانيين بتشكيل الحكومة، بعد أشهر من تعطيل البلد لتحصيل حصصهم ومصالحهم، في وقت كانوا يستكثرون حقيبة عادية على هذا الفريق أو ذاك".

وزاد: "أما المبتهجون ومطلقو النار والمفرقعات احتفالاً بوزير، فربما نسوا أنه ما آلت إليهم لو لم يكن في السياسة اللبنانية كبير اسمه وليد جنبلاط، يضحّي من حصته ومن حقه الذي أوكله إليه الناس في الانتخابات، وذلك من أجل البلد وسلامته واستقراره. وأمثال وليد جنبلاط لا ينتظرون الشكر من أحد، فالبلد سينصفه والمستقبل القريب كفيل بالبوح بما يحاك وما حيك لهذا البلد".