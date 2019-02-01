شكرا لقرائتكم دفع غرامات سجناء في شمال لبنان بدعم من مؤسسة "خليفة الانسانية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 19:17

اعلنت "ملحقية الشؤون الانسانية والتنموية" في سفارة دولة الامارات العربية المتحدة لدى لبنان في بيان، عن "استكمال المرحلة الثانية من دفع كفالات السجناء في عدد من السجون الشمالية (سجن النساء، سجن الرجال وسجن زغرتا)، بدعم من مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية".



وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار الجهود التي بذلها سفير الامارات لدى لبنان الدكتور حمد بن سعيد الشامسي مع محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا من اجل اطلاق سراح 37 سجينا انهوا محكوميتهم، حيث تكفلت اليوم بتسديد غرامات 10 سجناء انهوا محكوميتهم بدعم من المؤسسة.

وتهدف هذه الخطوة الى "تعزيز اندماج هؤلاء في المجتمع وتوفير فرص أفضل لهم تكريسا للدور الذي تبذله الامارات".