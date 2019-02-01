دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سوني

أعلنت سوني عن نتائجها المالية للربع الثالث والتي أظهرت مواصلة نجاح بلايستيشن 4 وخسائر وفشل قطاع الهواتف الذكية. واقتربت سوني من تحقيق رقم 100 مليون نسخة من بلايستيشن 4 مباعة مع نهاية العام الماضي.

وهذا النجاح في مبيعات بلايستيشن 4 مرده لموسم العطلات الجيد حيث حققت فيه بيع 8.1 مليون جهاز وهو أقل بقليل من العام السابق عند 9 مليون جهاز، لكنه رقم جيد بالنظر للتراجع العام الذي يصيب أجهزة الألعاب بعد سنوات من إطلاقها.

وإجمالاً حققت سوني أرباح بنحو 3.5 مليار دولار من عائدات إجمالية 22 مليار دولار. وساهم قطاع بلايستيشن بعائدات 7.3 مليار دولار منها أرباح صافية 670 مليون دولار. ووصل عدد مشتركي شبكة بلايستيشن بلس إلى 36.3 مليون مشترك.

أما قطاع الهواتف الذكية فقد سجل خسائر بنحو 142 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 بالرغم من أن المبيعات كانت أفضل من الأشهر الستة السابقة لها.

ومازال قطاع الكاميرات والتصوير يحقق تفوقه وكذلك الانتاج السينمائي لاسيما مع بدء عرض فيلم Spider-Man الجديد الذي حصد 225 مليون دولار في 18 يوم فقط.

التدوينة سوني تقترب من بيع 100 مليون PS4 والهواتف الذكية أكبر الخاسرين ظهرت أولاً على عالم التقنية.