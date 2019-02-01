مقتل وإصابة 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين في العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل طفلان وأصيب أربعة أشخاص آخرون في انفجار عبوة ناسفة بإحدى قرى صلاح الدين بالعراق. وذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الجمعة، أن عبوة ناسفة انفجرت في قرية الزوية في صلاح الدين، ما أسفر عن قتلى ومصابين.

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