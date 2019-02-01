حمد بن جاسم: فوز مشرف... تحية للأمير

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وكتب حمد بن جاسم على "تويتر": "أتوجه بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير المفدى وإلى الشعب القطري الكريم".

وأضاف "وأتقدم بالشكر إلى الفريق والإداريين على هذا الفوز المشرف، الذي يضاف لصمود الشعب والقيادة".

وفاز المنتخب القطري على نظيره الياباني (3 — 1)، في المباراة، التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة 1 فبراير/ شباط الجاري، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في الإمارات.

وأحرز أهداف المباراة لقطر المعز علي في الدقيقة 12، وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 26 وأكرم عفيف في الدقيقة 81 ، فيما أحرز هدف اليابان الوحيد مينامينو في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز يحقق منتخب قطر البطولة لأول مرة في تاريخه، كما يعد النهائي الأول الذي خسره منتخب اليابان.