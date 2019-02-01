إصابة 15 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة المغير

رام الله — سبوتنيك. قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك": "أصيب 15 مواطنا في بلدة المغير حيث تعاملت طواقمنا مع 15 إصابة بالرصاص الحي في مواجهات قرية المغير قرب رام الله حيث قدمت طواقمنا الإسعاف الأولي".

© REUTERS / Ali Hashisho

وكان أهالي بلدة المغير قد تظاهروا مساء اليوم وأدوا الصلاة في الأراضي المهددة بالمصادرة من السلطات الإسرائيلية، وقابلت قوات الجيش الإسرائيلي أهالي المغير بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في حين قابل الأهالي الجيش الإسرائيلي بالحجارة.

وردد المشاركون هتافات منددة بالاستيطان ومصادرة الأراضي حيث أكد المشاركون على تمسكهم بأراضيهم.

في سياق متصل، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأربعاء الماضي،‏ أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية ستجري في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكن المواطن الفلسطيني من اختيار من يمثله عبر صناديق الاقتراع‏.‏

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية‏ (‏ وفا‏)، حرص الرئيس عباس على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية‏، من خلال تنفيذ بنود اتفاق القاهرة، الموقع في‏2017‏، لدى استقباله في مقر المقاطعة برام الله، نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فرشينين، ومبعوث الرئيس الروسي، ألكسندر لافرينتييف.