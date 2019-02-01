موسكو: وفد روسي يبحث في تركيا إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للخارجية الروسية: "جرى تبادل الآراء حول الوضع القائم في سوريا وتدابير دفع العملية السياسية، بما في ذلك مهمة إطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن كمرحلة مهمة في حل الأزمة السورية".

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وجدير بالذكر أن وزراء خارجية، روسيا وتركيا وإيران، كانوا قد عقدوا اجتماعا في جنيف يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا حينها، ستافان دي ميستورا، لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية، واتفقت الأطراف على بذل الجهود لعقد أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف، مطلع العام الجاري.

كما أعلن وزير الخارجية التركي، مولوود تشاووش أوغلو، سابقاً، أن لقاء الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) حول سوريا سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يوم 14 شباط/ فبراير المقبل.