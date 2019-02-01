وزير خارجية قطر: الوعد "كأس العالم 2022"

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وكتب وزير الخارجية القطري على "تويتر": "المنتخب القطري يتوج بكأس آسيا بامتياز واستحقاق، فخورون بهذا الإنجاز التاريخي القطري والعربي".

وأضاف "بهذا الفريق الشاب المحترف، الذي أثبت المنتخب قدرته وموهبته في أقوى البطولات الإقليمية (كأس آسيا 2019).

وتابع: "الوعد كأس العالم في قطر ٢٠٢٢".

وفاز المنتخب القطري على نظيره الياباني (3 — 1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة 1 فبراير/ شباط الجاري، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في الإمارات.

وأحرز أهداف المباراة لقطر المعز علي في الدقيقة 12، وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 26 وأكرم عفيف في الدقيقة 81 ، فيما أحرز هدف اليابان الوحيد مينامينو في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز يحقق منتخب قطر البطولة لأول مرة في تاريخه، كما يعد النهائي الأول الذي يخسره منتخب اليابان.