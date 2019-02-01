أمير قطر: أبطال المنتخب حققوا أحلام ملايين العرب

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وفاز المنتخب القطري على نظيره الياباني (3 — 1)، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في الإمارات.

وكتب تميم بن حمد على "تويتر": "ألف مبروك لمنتخبنا ولقطر وشعبها هذا الفوز التاريخي بكأس آسيا ٢٠١٩".

وأضاف: "ألف تحية لأبطالنا وللجهازين الفني والإداري، الذين جعلوا هذه البطولة إنجازا عربيا وقدموا ملحمة كروية مثيرة وحققوا أحلام الملايين من مشجعي الكرة القطرية عبر الوطن العربي الكبير".

وأحرز أهداف المباراة لقطر المعز علي في الدقيقة 12، وعبد العزيز حاتم في الدقيقة 26 وأكرم عفيف في الدقيقة 81، فيما أحرز هدف اليابان الوحيد مينامينو في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز يحقق منتخب قطر البطولة لأول مرة في تاريخه، كما يعد النهائي الأول الذي يخسره منتخب اليابان.