أمير قطر يهنئ المنتخب بالفوز ببطولة آسيا في الإمارات

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365



هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منتخب بلاده بالفوز التاريخي بكأس آسيا لكرة القدم.



وقال آل ثاني عبر حسابه في "تويتر" مساء الجمعة: "ألف مبروك لمنتخبنا ولقطر وشعبها هذا الفوز التاريخي بكأس آسيا 2019".

وحقق "العنابي"، فوزًا تاريخيًا بالبطولة، بعد تغلبه على منافسه الياباني، بثلاثة أهداف إلى هدف في المباراة النهائية للبطولة القارية المقامة في الإمارات.



وجاء في التغريدة أيضاً "ألف تحية لأبطالنا وللجهازين الفني والإداري الذين جعلوا هذه البطولة إنجازا عربيا".



وأضاف "قدموا ملحمة كروية مثيرة وحققوا أحلام الملايين من مشجعي الكرة القطرية عبر الوطن العربي الكبير".

وعقب انتهاء المباراة مباشرةً، عمّت الأفراح والاحتفالات أرجاء المدن القطرية، ابتهاجًا بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب البلاد، بكأس آسيا لكرة القدم.