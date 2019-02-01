القطريون يتدفقون إلى الميادين احتفالا بالفوز ببطولة آسيا

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365
عمّت الأفراح والاحتفالات أرجاء المدن القطرية، مساء الجمعة، ابتهاجًا بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب البلاد، بكأس آسيا لكرة القدم.
وأحرز "العنابي"، البطولة القارية، بعد تغلبه على منافسه الياباني، بثلاثة أهداف إلى هدف في المباراة النهائية للبطولة القارية المقامة في الإمارات.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن الآلاف تدفقوا إلى شوارع وكورنيش العاصمة الدوحة، عقب إطلاق حكم المباراة صافرة الانتهاء.
وحمل المشاركون في الاحتفالات الأعلام القطرية، ورددوا هتافات، احتفاءً بمنتخبهم الوطني.
وشاهد القطريون والمقيمون المباراة عبر شاشات عملاقة في ميادين ومراكز تجارية بالبلاد.
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