إصابة 32 متظاهرا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة

غزة/هداية الصعيدي/الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، عن إصابة 32 متظاهرا فلسطينيا، برصاص الجيش الإسرائيلي، شرقي القطاع، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة "العودة".

وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها، أصدرته اليوم، ووصل وكالة "الخليج 365" نسخة منه:" أصيب 32 مواطنا برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة".

كما ذكرت الوزارة أن مُسعفة، أصيبت بقنبلة غاز في وجهها، دون مزيد من التفاصيل.

ويشارك فلسطينيون مساء كل يوم جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن القطاع.

