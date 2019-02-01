شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تمنع تطبيق استخدمه فيس بوك لجمع بيانات عن المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

واجهت فيسبوك مشكلات مع شركة أبل بشأن تطبيق مثير للجدل لجمع البيانات تستخدمه الشبكة الاجتماعية لأبحاث السوق، وقد يؤثر ذلك على قدرة فيسبوك على اختبار التطبيقات الأخرى داخلياً.

ودفع فيسبوك للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 13 إلى 35 عاماً إلى 20 دولاراً أمريكياً في الشهر جنباً إلى جنب رسوم لتنزيل تطبيق يسمح للشركة بالوصول إلى هاتف المستخدم ونشاط الويب كجزء من أبحاث السوق، ويتيح هذا البرنامج لـ “فيسبوك” الوصول إلى بيانات المستخدمين، بما في ذلك عمليات البحث على الويب وبيانات الموقع والرسائل الخاصة.

ويوم الأربعاء، منعت شركة أبل موقع Facebook من عرض تطبيق Facebook Research على مستخدمي iPhone؛ إذ قام فيسبوك بتجنب عملية مراجعة أبل لتطبيقات المستهلك من خلال برنامج يسمح للشركات بإنشاء تطبيقات لموظفيها لاستخدامها واختبارها.

وقالت أبل في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: “لقد صممنا برنامج مطوري المؤسسات فقط للتوزيع الداخلي للتطبيقات داخل المؤسسة، ولكن يستخدم فيسبوك عضويته لتوزيع تطبيق لجمع البيانات على المستهلكين؛ وهو ما يعد خرقاً واضحاً لاتفاقهم مع شركة أبل.”