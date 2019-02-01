مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوة ناسفة وسط العراق

بغداد- سبوتنيك أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان لها، أن "حصيلة انفجار صلاح الدين 6 إصابات توفي منهم اثنين".

وقال مصدر أمني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الانفجار نجم عن عبوة ناسفة على طريق عام في بلدة بيجي بمحافظة صلاح الدين".