"سوق الغزل".. مسرح الحيوانات النادرة في بغداد

بغداد/ الخليج 365
يشتهر "سوق الغزل" في العاصمة العراقية بغداد، بكونه مسرحا لبيع وشراء حيوانات نادرة.
ويقع السوق التاريخي، في بغداد القديمة، ويستقطب الزوار من عشاق الحيوانات، سواء من المدينة أو خارجها.
وإضافة إلى أنشطة البيع والشراء، تقام في السوق عروض لافتة، مع بعض أنواع الحيوانات، كالقردة والأفاعي.
ويضم السوق أنواعا نادرة من الطيور كالنعام، والزواحف، والقطط والكلاب، والأسماك، حيث يقصده هواة تربية الحيوانات من كل حدب وصوب.
وفي تصريح للأناضول، قال البائع في سوق الغزل، أبو علي، إن السوق يشهد إزدحاما، لاسيما يومي الجمعة والسبت.
ولفت إلى أن السوق يستقطب الزوار من بقية المحافظات أيضا، حيث يمكن العثور على مختلف أنواع الحيوانات النادرة فيه.
وأثناء التجول في منطقة بغداد القديمة، يمكن رؤية العديد من الأبنية التاريخية، التي مازالت صامدة إلى يومنا، رغم معاناتها من الإهمال.
ومن أبرز الأماكن التي يقصدها زوار السوق، مسجد الخلفاء من العصر العباسي، وأبنية تعود للعهد العثماني.
وحسب الروايات التاريخية، فقد كان سوق الغزل مكانا لبيع الأقمشة والمنتجات التي تغزلها النساء، أيام العباسيين.
ورغم احتفاظه باسمه، تحول الموقع مع مرور الوقت إلى أكبر سوق لتجارة الحيوانات في يومنا.
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