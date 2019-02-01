مسام ينتزع 7183 لغماً حوثياً

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الخليج - واس
تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام”، لنزع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2019م، من انتزاع 89 لغماً مضاداً للأفراد و2322 لغماً مضاداً للآليات و284 عبوة ناسفة و4487 ذخيرة غير منفجرة؛ ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه خلال هذا الأسبوع 7183 لغماً.
وبلغ إجمالي ما تمّ نزعه منذ بداية المشروع 38817 لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة.
وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.
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