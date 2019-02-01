دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تويتر توقف دعم واجهات برمجة التطبيقات (API) عن مواقع خدمات زيادة المُتابعين

© Tech World قدمت بواسطة

أوقفت تويتر دعم واجهاتها لبرمجة التطبيقات API عن العديد من المواقع المتخصصة في تقديم خدمات إدارة المتابعين إن صح التعبير حيث شملت موقع ManageFlitter وCrowdfire وStatusBrew، نظراً لما تسببه من إزعاج لمستخدمي المنصة من حيث عمليات المتابعة العشوائية والرسائل الآلية وعدم الالتزام في سياسة المنصة الهادفة إلي ايجاد بيئة تفاعلية حقيقة بعيداً عن الالتفاف وإساءة استخدام تويتر API.

وقد علق المتحدث الرسمي لتويتر في رد لموقع Techcrunch بخصوص هذا الشأن أن المنصة أوقفت عمل التطبيقات الثلاثة لخرقها قواعد استخدام واجهات تطبيقات تويتر وسوء استخدامها في ما يخص المتابعات وتبادلها؛ كذلك عبر عن محاربهم للرسائل المزعجة التي تصل المستخدمين والمبينة بشكل أساسي على سوء استخدام API.

ولعلك إن كنت من مستخدمي المنصة بشكل دائم تلاحظ ظهور إشعارات بمتابعتك من قبل حسابات رسمية أو حتى عادية ويزداد بها أعداد مُتابعيك لكنها تختفي بعد فترة وعلى الأغلب عندما تبادلها المُتابعة، حيث تنشأ هذه العملية من خلال تطبيقات متخصصة يلجأ لها أولئك المستخدمين وبحصولها على إذنهم لاستخدام واجهة برمجة تويتر الخاصة بحساباتهم والتي تمنحهم وصول وصلاحيات بحجم أكبر من الحد المسموح في النطاق العام لبدء هذه المهمة.

ويمكننا اعتبار أن خطوة تويتر هذه تأتي في صدد عمل جدي من المنصة للتخلص من مشكلة لطالما عانى منها المستخدمين، لتسمح بزيادة الثقة في المنصة وعليها كون من سيرغب بمتابعتك هو شخص حقيقي كامل الإرادة وليس إشعار مزعج كينونته مجرد زيادة عدد في خانة المُتابعين.

التدوينة تويتر تُوقف دعم واجهات برمجة التطبيقات (API) عن مواقع خدمات زيادة المُتابعين ظهرت أولاً على عالم التقنية.