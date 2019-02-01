شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شمال رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 4 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات عنيفة اندلعت فى قرية المغير شمال رام الله، بين الأهالى وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التى قمعت المشاركين فى صلاة الجمعة، التى تقام أسبوعيا على الأراضى المهددة بالمصادرة.

وقال شهود عيان إن المواطنين أصيبوا خلال المواجهات التى تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلى فيها إطلاق الرصاص الحى والمعدنى والإسفنجى بغزارة نحو المواطنين.



وشارك المئات فى صلاة الجمعة التى أقيمت على أراضى القرية المهددة بالمصادرة، كما شارك العشرات من أهالى القرى والبلدات المجاورة، تخليدا للشهيد حمدى النعسان، الذى استشهد برصاص المستوطنين قبل أيام فى القرية.



وهاجمت قوات الاحتلال المصلين بإطلاق أعداد كثيرة من قنابل الغاز، وبالرصاص الحى والمعدنى والإسفنجي، ورد المواطنون بإلقاء الحجارة على قوات الاحتلال التى طاردت المواطنين فى الأراضى الزراعية.