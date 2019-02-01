شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق تلفزيون أندرويد وسماعة ذكية في جهاز واحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أطلقت شركة SEI Robotics الجهاز SEI 520 الجديد، الذي يجمع بين سماعة ذكية وتلفزيون أندرويد.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهاز SEI 520 يبدو مثل سماعة ذكية مع جهاز إرسال بالأشعة تحت الحمراء، وهو يشتمل على منفذ HDMI واحد للتوصيل بالتلفزيون لعرض المحتويات بدقة 4K مع دعم تقنية H.265 و VP9 ويتوافق مع DVB-S2X/T2/C/ATSC/ISDBT.

وتضم باقة التجهيزات التقنية معالج رباعي النوى مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 غيغابايت، مع دعم تقنية البلوتوث 5.0 وشبكة الواي فاي MIMO، والتي تتيح إمكانية نقل البيانات بدون مشاكل.

ويعمل تلفاز أندرويد الجديد بالمساعد الرقمي غوغل أسيستنت وكروم كاست، كما يتيح التحكم في السينما المنزلية من خلال جهاز إرسال بالأشعة تحت الحمراء المدمج.

ولم تفصح الشركة الصينية عن موعد طرحه SEI 520 في الأسواق العالمية وأسعاره.