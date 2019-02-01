شكرا لقرائتكم "الوفاء للمقاومة": لن نستعجل الأحكام وحريصون على التعاون والانجاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 20:12

أملت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن "تكون المعطيات الايجابية التي توافرت في الساعة الاخيرة، مساعدة لولادة الحكومة العتيدة". ولفتت في بيان بعد اجتماعها الدوري في مقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد الى ان "يمكنها القول هنا ان انطباعات اللبنانيين حول الحكومة المرتقبة التي طال أمد انتظارها رغم كثرة المشاكل والأزمات الضاغطة وحاجة البلاد الماسة لمعالجتها، هي في ضرورة سعيها الدؤوب لتكثيف عملها مراعاة الاولويات الاجتماعية والاقتصادية ضمن برنامج مدروس ومنتج". وقالت: "المطلوب من الحكومة، ان تنهض بمسؤولياتها في هذه المرحلة السرعة اللازمة، متجملة بالحكمة والنزاهة والمسؤولية الوطنية. لن نستعجل الأحكام وندرك اننا معنيون كشركاء ان نكون جادين وحريصين على التعاون والانجاز وتقديم الأفضل والأوْلى والأقل كلفة والاكثر نفعا للوطن والمواطنين".



ودانت الكتلة "كل السياسات الاميركية العدوانية التي تترجم أدق معاني الاستبداد والدكتاتورية في العالم". كما دانت "الخلفية والاهداف العدائية التي تتحرك في ضوئها الادارة الاميركية لفرض مزيد من العقوبات اوالاجراءات العدوانية التي تستهدف ايران من خلال مؤتمر (وارسو) أو غيره"، ونبهت الى "تداعيات الاستمرار في مثل هذه السياسات التحريضية والاستفزازية".