شكرا لقرائتكم الشامسي يشرف على توزيع حصص غذائية في بيروت: الحملات الانسانية الاماراتية ستترافق مع مشاريع انمائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 01:55

أشرف سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى لبنان الدكتور حمد بن سعيد الشامسي على عملية توزيع حصص غذائية مقدمة من مؤسسة "خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية" ضمن استكمال المرحلة الثانية من "حملة الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين - شتاء 2019"، في حضور ممثل عن مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ محمود الخطيب ورئيس عمدة هيئة الاغاثة والمساعدات الانسانية في دار الفتوى رياض عيتاني.



وقد استفادت 2000 عائلة في بيروت من هذه المساعدات التي اطلقتها "ملحقية الشؤون الانسانية والتنموية" الشهر الماضي لمساعدة المجتمع اللبناني كما النازحين السوريين.

الشامسي

وقال السفير الشامسي خلال جولته: "بتوجيهات من القيادة الاماراتية الرشيدة، نستمر في تقديم المساعدات الانسانية من غذاء وبطانيات وثياب ومدافىء وغيرها من المستلزمات والاحتياجات اليومية".

اضاف:"هذه الحملة ستصل لكل قرية وكل محتاج ومعوز ولا نفرق بين لبناني وسوري وفلسطيني، حيث هناك تنسيق مباشر مع الشركاء اللبنانيين الاستراتيجيين وعلى رأسهم هيئة الاغاثة والمساعدات الانسانية في دار الفتوى". ولفت الى أن "النازحين السوريين يعانون وضعا انسانيا صعبا خصوصا في مناطق الشمال وقد بذلت "ملحقية الشؤون الانسانية والتنموية" جهودا حثيثة من اجل مساعدتهم نتيجة العواصف التي تركت آثار بالغة عليهم، وقد قدمت لهم مساعدات فورية وعاجلة".

وشدد على أن: "رسالتنا هي لنشر الخير والسلام والتسامح، وقد تم التركيز على مناطق الأطراف التي تعاني مشاكل بحتة وننسق مع الجهات الحكومية اللبنانية الرسمية". وقال: "هذه الحملات الانسانية تترافق مع مشاريع انمائية وخيرية وحيوية اخرى تقوم بها الامارات وتأتي مكملة لبعضها البعض وفق خطة واضحة تعتمدها للوصول الى مختلف المناطق والقرى اللبنانية ضمن رؤية قائمة على تعزيز التنمية المستدامة".

"خير الايادي البيضاء"

من جهته، نوه الشيخ الخطيب بالمساعدات الاماراتية المستمرة، وقال: "حقيقة نشهد اليوم عام الخير والتسامح الذي قدم للبنان الكثير عن طريق الحملة الاماراتية التي تتنقل من عرسال الى البقاع فالجنوب والشمال واليوم وصلنا الى بيروت".

اضاف: "ما نتلمسه هو خير الايادي البيضاء التي تمدها دولة الامارات، وانقل شكر مفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبداللطيف دريان لدولة الامارات قيادة وشعبا".

وتابع: "شكرا لرئيس دولة الامارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كما لمؤسسة "خليفة الانسانية" بشخص رئيسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على التقديمات السخية التي يتبرعون بها الى لبنان لمساعدة شعبه كما النازحين السوريين".