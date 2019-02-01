شكرا لقرائتكم القبض على فلسطيني بارز من "كتائب عبد الله عزام" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 21:46

اعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه في بيان "أن قوة من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة وادي خالد، الإرهابي محمود علي ورد من التابعية الفلسطينية، والمطلوب بجرم الانتماء إلى تنظيمي "فتح الإسلام" و"كتائب عبد الله عزام"، والمشاركة في القتال ضمن مجموعة الإرهابي بلال بدر في مخيم عين الحلوة. وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".



وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية ذكرت ان مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في الجنوب نفذت عملية نوعية، حيث تم توقيف المطلوب الفلسطيني البارز في جند الشام محمود ورد الملقب بـ "أبو عائشة" والذي كان قد فر الى خارج مخيم عين الحلوة منذ شهرين الى سورية، وافيد انه بموجب العملية تم اقتياده من الأراضي السورية الى الاراضي اللبنانية، ومن ثم الى صيدا حيث يجري التحقيق معه في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا".