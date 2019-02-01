شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع البريطانية تتحسّب لـ«بريكزيت» من دون اتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - «الحياة» | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 31 يناير 2019 / 22:28

بدأت وزارة الدفاع البريطانية اتخاذ إجراءات احترازية وتنفيذ مناورات باسم «المطرقة الصفراء»، تحسباً لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) من دون اتفاق. في الوقت ذاته، جدّدت بروكسيل رفضها إعادة المفاوضات، وطالبت لندن بدفع 39 بليون جنيه استرليني، سواء تم «الطلاق» برضا الطرفين أو من طرف واحد.



وبثّت شبكة «سكاي نيوز» أن رسالة وجّهها المسؤولون المدنيون في وزارة الدفاع إلى العسكريين، طالبين أن تكون «الأولوية لبريكزيت من دون اتفاق». وسيبدأ الجيش مناورات نهاية الشهر الجاري، لمساعدة الحكومة في احتواء أي اضطراب في وصول السلع إلى البلاد أو تصديرها.

وتتضمّن إجراءات «المطرقة الصفراء» تحضير 3000 عسكري ليكونوا جاهزين للمساعدة في عمليات النقل من المرافئ والمطارات، وسيبدأ تدريبهم على هذه المهمة قريباً جداً. ومن التدابير أيضاً وضع قوة عسكرية في حال تأهب، تحسباً لأي طارئ يؤثر في القوات المنتشرة خارج البلاد. وعُلِم أن الخطة المُعدّة لإعادة 6 آلاف عسكري مع عائلاتهم من ألمانيا في أيلول (سبتمبر) المقبل، لن تُعدّل وأن وزارة الدفاع مستمرة في التحضير لتنفيذ هذه المهمة.

وكتب الوزير المكلّف شؤون وزارة الدفاع ستيفن لافغروف، طالباً من العسكريين أن يكونوا جاهزين في حال الخروج من أوروبا من دون اتفاق، وتابع: «أحرزنا تقدّماً في التحضير (لذلك) لتخفيف التأثير في المؤسسة العسكرية ومساعدة الحكومة» في أي جهد تبذله في مختلف القطاعات. وأمر القوات المسلحة وأجهزة الدفاع الأخرى باتخاذ كل الخطوات اللازمة لـ«تطبيق كل المخطط من دون تأخير».

إلى ذلك، بدأت بريطانيا تخزين أغذية ومحروقات وقطع غيار وذخيرة في قواعدها العسكرية في جبل طارق وقبرص وجزر فوكلاند. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع: «نخطط دائماً كي نكون جاهزين لأي مهمة، وبريكزيت لا يختلف عن مهمات أخرى. نعمل بالتعاون مع كل المؤسسات الحكومية، لطمأنة شعبنا إلى أن مصالحنا الوطنية في الداخل والخارج لن تتأثر ببريكزيت من دون اتفاق».

واعترف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بأن الحكومة تحتاج مزيداً من الوقت كي تقنع مجلس العموم (البرلمان) بخطتها لـ «بريكزيت»، ملمحاً الى إمكان تأخير «الطلاق» إلى ما بعد موعده المحدد في 29 آذار (مارس) المقبل، في حال التأخر في المصادقة على اتفاقٍ، كي يُصوّت على القوانين الضرورية لتنفيذه.

وقال: «صحيح أننا إذا توصلنا في نهاية المطاف إلى المصادقة على اتفاق في الأيام التي تسبق 29 آذار، قد نحتاج إلى مزيد من الوقت لإقرار التشريعات الضرورية. لكننا إذا تمكّنا من إحراز تقدّم في وقت أبكر، قد لا يكون ذلك ضرورياً. لا يمكننا أن نعرف الآن أياً من هذين السيناريوين قد يتحقق».

وأعلن ناطق باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن النواب سيُحرمون من العطلة الشهر المقبل، للتمكّن من «اتخاذ كل الإجراءات المتوافرة للتأكد من أن 29 آذار سيكون بالتأكيد موعد خروجنا» من الاتحاد. والى جانب إلغاء الإجازات البرلمانية التي كانت مرتقبة بين 15 و24 شباط (فبراير)، تدرس الحكومة أيضاً تمديد جلسات النقاشات في البرلمان الذي صادق على 5 من القوانين الـ 13 الواجب إقرارها قبل «بريكزيت»، وما زال يجب التصويت على 7، بينها النصوص المتعلّقة بالتجارة والزراعة والهجرة، فيما لم تبدأ مناقشة بعضها بعد.

وبدأت ماي إغراء نواب حزب العمال المعارض الذين يمثلون المناطق الفقيرة، بتخصيص أموال لتلك المناطق في مقابل التصويت معها في البرلمان. وتحتاج ماي إلى أصوات 20 نائباً لتمرير خطتها لـ «بريكزيت»، تستعيض بهم عن نواب متمردين في حزبها، ولو ضمنت تأييد «الحزب الوحدوي الإرلندي».

لكن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك جدّد تمسكه باتفاق الخروج الذي توصّل إليه التكتل مع ماي، رافضاَ إعادة التفاوض في شأن إلغاء بند «شبكة الأمان» الخاص بالحدود الإرلندية. وكتب على «تويتر»: «اتفاق الانسحاب ليس مفتوحاً لإعادة التفاوض. اكتشفنا ما لا تريده المملكة المتحدة. لكننا ما زلنا لا نعرف ما الذي تريده».

وأعلن مصدر في الاتحاد الأوروبي أن على بريطانيا دفع فاتورة الخروج، مشيراً الى اتفاق على مبلغ 39 بليون جنيه استرليني، يجب تسديده سواء خرجت باتفاق أو من دونه، لتغطية حصتها في الموازنة حتى العام 2020.