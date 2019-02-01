شكرا لقرائتكم جنبلاط لرئيس الحكومة: سنساعدك ضمن ثوابتنا في الحزب جعجع: العلاقة مع الحريري مفتوحة... ولا علاقة مع باسيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 1 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 13:09

فور تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، غرد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلا: "مبروك شيخ سعد (الحريري) الحكومة بعد جهد جهيد. سنساعدك ضمن الثوابت التي نؤمن بها في الحزب ونعترض على اي خلل يصيب المال العام والثروة الوطنية، كما جرى في دير عمار ومصفاة طرابلس . وبالمناسبة لم تكن ملاحظتي اليوم حول تأخير التشكيل الا من باب التخمين ولا داعي لجعلها مادة خلاف، المهم المستقبل".



من جهته هنأ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بتشكيل الحكومة، وقال: "العلاقة مفتوحة مع رئيس الحكومة سعد الحريري وهذا ما أدى إلى تشكيل الحكومة. والعلاقة مع رئيس الجمهورية ليست كما هي العلاقة مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، ونحن نفصل بين موقعي رئاسة الجمهورية و"التيار الوطني الحر"". وأفاد بأنّ "لا علاقة مع باسيل، مردّها مجموعة أسباب وأبوابنا مفتوحة في كل الأوقات ضمن ثوابتنا وقناعاتنا". وقال: "قررنا تبديل الثقافة بالتنمية لتسهيل ولادة الحكومة". من جهته هنأ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بتشكيل الحكومة، وقال: "العلاقة مفتوحة مع رئيس الحكومة سعد الحريري وهذا ما أدى إلى تشكيل الحكومة. والعلاقة مع رئيس الجمهورية ليست كما هي العلاقة مع رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، ونحن نفصل بين موقعي رئاسة الجمهورية و"التيار الوطني الحر"". وأفاد بأنّ "لا علاقة مع باسيل، مردّها مجموعة أسباب وأبوابنا مفتوحة في كل الأوقات ضمن ثوابتنا وقناعاتنا". وقال: "قررنا تبديل الثقافة بالتنمية لتسهيل ولادة الحكومة". وأوضح أن "موقفنا من ثلاثية "جيش شعب مقاومة" هو موقف مبدئي، وإذا لم يُحصر ​السلاح​ بيد ​الجيش اللبناني​، فلن تقوم الدولة"، مبيّنًا "أنّنا لسنا بمواجهة "​حزب الله​" بل نحن مع قيام الدولة الفعلية، الّتي لن تقوم بوجود حزب يأخذ قرار السلم والحرب". وكشف "أنّني فاتحت رئيس الحكومة ​بموضوع إسناد ​وزارة الصحة العامة​ لـ"حزب الله"، والمخاطر المتأتية من هذا التوزير". ونوّه إلى أنّ "نشاطات "حزب الله" الإقليمية، هي بمثابة "جلب الدب إلى كرمنا" وحان الوقت لنكون دولة مستقلة فعليًّا ولا يمكن تحقيق ذلك بمشاركة "حزب الله" في معارك الإقليم". كما أعلن "أنّنا ندخل إلى الحكومة بقلب أبيض ونحن سنواجه الفاسدين"، مشدّدًا على أنّ"​الوضع المالي​ دقيق جدًّا، ونحن بحاجة إلى خطة مفصّلة حضّرناها وتحتاج إلى بلورة نهائية وذاهبون بها إلى مجلس الوزراء، ونحن بحاجة أيضًا إلى إصلاحات أوّلًا في الكهرباء والاتصالات، وإذا تمّ العمل بجدية ننتقل إلى مرحلة أخرى". وقال: "علينا الاستعانة بالبنك الدولي ووقف المصاريف غير المهمة في الدولة وحل مشكلة الكهرباء والاستفادة من قطاع الاتصالات لزيادة مداخيل الدولة اللبنانية". وكشف "أنّنا عرضنا استلام وزارة الطاقة بخطة لحلّ مشكلة الكهرباء خلال سنتين، فجنّ جنونهم". فنيانوس: التنازل الفعلي هو كما فعل اليوم جعجع ورأى وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس في أوّل كلام له في حكومة العهد الاولى أنّ "التنازل الفعلي هو كما فعل رئيس الحزب القوات اللبنانية سمير جعجع اليوم"، مشددًا على أنّ تيار المردة ثابت على مبادئه.



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